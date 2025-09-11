VM, IL RITORNO – Il Gruppo Marval Spa ha acquisito VM Motori di Cento

Si legge sulla pagina del Sindaco Accorsi: Una notizia importante per la nostra città e per l’Emilia-Romagna.

Il Gruppo Marval Spa ha acquisito VM Motori di Cento con un accordo vincolante col gruppo Stellantis, sottoscritto da Gamma Engines, società costituita dagli azionisti di controllo di Marval.

Qui la dichiarazione congiunta rilasciata insieme al VicePresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla e l’Assessore Regionale al Lavoro Giovanni Paglia:

“Si apre una nuova pagina su cui scrivere un nuovo futuro per VM Motori di Cento, realtà produttiva rilevante per l’Emilia-Romagna. Una operazione che la Regione e il Comune hanno seguito dalle trattative fino al passaggio di oggi a Marval, e che auspichiamo abbia sia un impatto sociale che occupazionale positivi, con la prospettiva di un rilancio dell’impresa.

Valuteremo con attenzione il piano industriale e la sua capacità di aprire nuove prospettive di sviluppo su un territorio fragile della nostra regione. Parliamo, comunque, di un’operazione di stampo industriale che vede in campo un Gruppo con esperienza mondiale nel settore. Siamo fiduciosi che si apriranno nuove prospettive di mercato, lavorando in diversi settori e attraverso relazioni commerciali internazionali con una più ampia gamma di clienti.

Per lunedì 15 settembre abbiamo convocato in Regione Emilia-Romagna a Bologna, un incontro con i rappresentanti di Stellantis, Marval, Comune di Cento, Provincia di Ferrara e organizzazioni sindacali per valutare i contenuti del passaggio della VM Motori alla nuova proprietà.”

(Ndr) Un auspicio che la nostra Redazione vive con grande entusiasmo. VM Motori è parte del DNA della città e crediamo che questo passaggio di proprietà possa segnare un grande ritorno della motoristica centese che, dalle origini dei visionari Vancini e Martelli fondatori, ha dato lustro ed economia alla città del Guercino.

