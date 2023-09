VOGHIERA: alza il gomito alla festa di matrimonio e aggredisce i Carabinieri. Arrestato

Lo scorso sabato, 16 settembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore hanno arrestato un cittadino italiano ventiseienne. Il ragazzo, dopo aver partecipato ad una festa di matrimonio a Voghiera e aver bevuto un po’ troppo, nella serata si era riversato in strada e camminava nel mezzo della carreggiata, con pericolo per sé stesso e per gli altri.

All’arrivo dei Carabinieri, si era mostrato esagitato e poco collaborativo, fino ad aggredire fisicamente uno dei militari durante le fasi in cui cercavano di contenerlo e identificarlo, provocandogli lesioni giudicate dai medici del pronto soccorso di Argenta guaribili in sette giorni.

La pronta reazione dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’azione violenta dell’uomo, per il quale è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Terminate le formalità, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia portuense fino alla mattinata del 18 settembre, allorquando i Carabinieri lo hanno condotto dinanzi al Tribunale di Ferrara per la rituale udienza di convalida.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e rinviato la trattazione del procedimento penale all’udienza del prossimo 17 ottobre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...