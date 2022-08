Volere è potere: le situazioni di degrado a Cento possono essere risolte?

Di Marco Cevolani

Ormai non c’è anno che passi o amministrazione che si alterni alla guida della città che le cronache locali puntano l’attenzione sugli immobili di natura privata che rappresentano per la nostra città situazioni di degrado e pericolo: area ex Sim-Bianca, area ex autogarden-vetreria-utensileria.

Gli ultimi sindaci ci hanno sempre raccontato che essendo immobili di natura privata poco si può fare, tuttavia in altre realtà presenti sullo stivale forse ci sono sindaci che, forti delle prerogative e dei poteri che la legge concede loro, hanno intrapreso azioni diciamo più risolutive che la semplice resa alla ragion di stato del noncipossiamofarenulla.

Dalla Gazzetta del Sud di qualche anno fa, leggiamo che il Sindaco di Cosenza “ha riservato una ordinanza contingibile ed urgente concernente “il preventivo sgombero, la messa in sicurezza e la demolizione di ruderi o di edifici nel centro storico, per ragioni di tutela dell’incolumità pubblica”. […] Il Sindaco Occhiuto, nell’ambito del più complessivo lavoro predisposto per il recupero dei luoghi e degli edifici, e con attenzione soprattutto ad evitare pericoli per l’incolumità pubblica, ne prende atto e passa alle vie di fatto. Dopo accurati sopralluoghi effettuati dagli uffici, il Sindaco ha ordinato lo sgombero di edifici, la rimozione delle situazioni di pericolo, la demolizione dei ruderi, la messa in sicurezza dei fabbricati recuperabili. Demolizioni e/o messa in sicurezza dovranno seguire uno schema progettuale da presentare agli uffici competenti entro 20 giorni.”

I parallelismi con le situazioni presenti nel nostro comune paiono evidenti, poi chiaramente ogni realtà, come ha le proprie peculiarità ha le proprie problematiche ma tuttavia la domanda sorge spontanea: volere è potere dunque? Magari potrebbe essere utile una missione a Cosenza per scoprire i segreti delle misteriose ordinanze “contingibili ed urgenti”

area ex Utensileria, Autogarden e Vetreria

