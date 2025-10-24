  • Ven. Ott 24th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

WEEK END BIANCOAZZURRO DI FUOCO: LA CENTESE CELEBRA STORIA, PRESENTE E FUTURO

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 24, 2025
Post letto da: 120

Sarà un weekend di pura emozione per la Centese Calcio, un lungo abbraccio tra passato, presente e futuro che accenderà il cuore di Cento.
Tutto partirà venerdì sera, con il grande raduno dei tifosi biancoazzurri presso la pizzeria Mascalzone: un evento che riunirà le anime storiche del tifo centese e le nuove generazioni in un unico, appassionato filo conduttore.

Alla serata parteciperanno tanti protagonisti e tifosi storici degli anni ’80 e ’90, tra cui esponenti dei leggendari gruppi che hanno scritto pagine indimenticabili di tifo: gli Indians Cento, poi esponenti del Club Ceres e Ribelli e una delegazione delle “Fedelissime”, le tifosissime che coloravano e infiammavano le tribune dello stadio Bulgarelli in quegli anni.
Accanto a loro, una rappresentanza dei Boys, il nuovo gruppo organizzato di giovani tifosi che oggi porta avanti con entusiasmo e orgoglio la passione biancoazzurra, nel segno della continuità e del rinnovato spirito di appartenenza.

Alla serata, fra i tanti, interverranno anche i “capitani” Giordano Ferioli e Federico Farolfi, mentre Larry Saquegna e Paolino “Fortezza” Fortini condurranno la cena con simpatia e carisma nel ruolo di speaker.
Sarà presente anche Eugenio Melega, che racconterà il suo nuovo libro UNA VITA IN BIANCOAZZURRO, un’opera che intreccia calcio, memoria e sentimento, restituendo ancora una volta la forza evocativa di una storia che appartiene a tutta la città.

Il giorno successivo, sabato, si vivrà un momento storico con l’inaugurazione ufficiale del nuovo campo in erba sintetica e dell’impianto di illuminazione a LED del Parco del Reno: un progetto atteso da anni, finalmente divenuto realtà.
Il nuovo impianto — moderno, omologato fino alla categoria dell’Eccellenza e dotato di illuminazione di ultima generazione — sarà il cuore pulsante di un’attività che coinvolge centinaia di bambini e ragazzi del settore giovanile, ma anche le squadre maggiori, dalla Prima Squadra ai Pulcini.
Un vero fiore all’occhiello per la città di Cento, simbolo di sviluppo, impegno e futuro.

E infine, domenica 26 ottobre, la Centese Calcio tornerà in campo per una sfida affascinante e impegnativa: la trasferta di Gaggio Montano, contro una formazione solida e sostenuta da un pubblico caloroso.
Il Faro Gaggio, con 16 punti e un avvio di stagione brillante, rappresenta una delle realtà più forti del campionato, ma la Centese — reduce dal successo contro il Casumaro — arriva con fiducia e la voglia di dimostrare di potersela giocare con tutti.

Sarà un fine settimana da vivere con il cuore, tra storia, orgoglio e appartenenza, nel segno dei colori che uniscono da oltre un secolo una città intera: il bianco e l’azzurro.

Perché a Cento, la fede biancoazzurra non muore mai.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Lavori di ampliamento al Centro Rettili e Anfibi: nove nuovi stagni per la testuggine palustre
Ott 24, 2025 Marco Cevolani
Cronaca
FERRARA: Il Ten. Col. Giuseppe ALOISI è il nuovo Capo Ufficio Comando dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ferrara
Ott 24, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Recruiting Day in collaborazione con le agenzie per il lavoro del territorio
Ott 24, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca