WEEKEND BIANCAZZURRO: TRE FRONTI APERTI, UN SOLO OBIETTIVO

Promozione, Under 19 Elite, Parco del Reno: e sabato sera la grande sfilata allo stadio Braglia di Modena

Domani alle 14.30 la prima squadra è di scena a Castelfranco Emilia contro la Virtus Castelfranco, fanalino di coda aggrappato alla categoria con le unghie. Attenzione però: proprio domenica scorsa la Virtus ha battuto il Casumaro, diretto concorrente dei biancazzurri nella corsa ai playoff. Chi la sottovaluta, lo paga caro. Servirà concentrazione massima, anche perché Bonacorsi sarà out per squalifica. Con un occhio al campo di Castelfranco e uno al tabellone, da seguire il big match Valsetta-MSP Calcio, scontro diretto cruciale per la griglia playoff. La Centese è a 47 punti e ogni punto vale doppio. In cima, il Valsanterno ha già scritto il proprio nome sul titolo: undici punti di vantaggio, otto giornate alla fine, missione quasi compiuta. Ma oggi ale 15, sabato, si gioca già. Al G&G Stadium mister Stefano Guidoboni manda in campo la Under 19 Elite biancazzurra contro la Solierese in una partita che vale tantissimo — diciamolo chiaramente — vale la salvezza. Terzultimi in classifica a pari merito con il Corticella, in piena zona playout, non ci sono margini per i rimpianti. Guidoboni schiera l’artiglieria pesante: in campo i giocatori della prima squadra utilizzabili per età, a

partire dal bomber Fabbri (nella foto) trascinatore offensivo, insieme a Titone e a D’Aniello, recuperato dall’infortunio e pronto a dare il suo contributo. Una notizia, quest’ultima, che fa morale. Assenti Barbieri, preservato in vista della gara di domani a Castelfranco, e Pagano, out per infortunio. Un pensiero speciale va a Cesare Flores: lunedì si opera al crociato e inizia la riabilitazione. Tutta la famiglia biancazzurra gli è vicina. Forza Cesare, ti aspettiamo. Occhio anche alla concorrente Corticella, che ospita a Sala Bolognese — causa indisponibilità del Biavati — la Vianese, una delle squadre di vertice del girone. E nel mezzo, il Parco del Reno si tinge di biancazzurro. Un weekend di festa, famiglie, sorrisi e pallone per i più piccoli: i tornei giovanili regalano una non-stop di emozioni dal sabato mattina fino alla domenica sera. E sabato sera, la grande sfilata allo stadio Braglia di Modena, davanti a migliaia di persone, nell’intervallo del derby Modena-Cesena. Perché la Centese non è solo una squadra — è una comunità. Forza Centese. Su tutti i campi.

