Weekend conclusivo dell’Apriti Bosco Festival

Da X-Factor 2022 arriva Cinzia Zaccaroni, da The Voice Senior sale sul palco Lisa Maggio insieme alla Honeymoon Band.

E ancora Sùfrangette, Canzoni Stonate con l’omaggio a Gianni Morandi, Dj Mauvi, Parolima e Reno Small Orchestra.

Per i più giovani, Kind of Knowledge, TTNF e Filippo Melloni Dj.

Tutto questo insieme a tour del bosco, laboratori per grandi e piccoli e attività benessere immerse nel verde.

Cento (FE), 31 maggio 2023 – Si avvicina il secondo e ultimo fine settimana dell’Apriti Bosco Festival in programma l’1, 2, 3 e 4 giugno. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Caterina Novi per sostenere i diversi progetti legati all’integrazione tra persone e natura e all’inclusione, dopo un primo rinvio a causa del maltempo, si annuncia piena di iniziative e attività per tutte le età da vivere e fare nel bosco.

Dalle 19.00 fino alle 23.00 tutte le sere è attivo lo stand gastronomico dove poter mangiare panini, gnocchini fritti, piadine, patatine fritte e crostata, ascoltando musica o chiaccherando.

Il Bar sarà aperto già dal mattino e nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 11.30, sarà possibile godersi un aperitivo prima del pranzo con stuzzichini e salume.

In caso di lievi precipitazioni, il bosco rimarrà aperto.

Oltre ai tanti appuntamenti musicali in programma ci saranno anche momenti dedicati al benessere, laboratori per grandi e piccoli e gli attesissimi tour del bosco, in programma tutti i giorni, a partire da venerdì, alle 15.00 e alle ore 17.00.

Il Festival è organizzato dalla Fondazione Caterina Novi in collaborazione con l’Associazione Bosco Integrale Caterina Novi ed è patrocinato dal Comune di Cento e dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Festival ha ricevuto la certificazione PLASTIC FREE.

Ricordiamo inoltre che l’ingresso al bosco è libero. Per tutte le attività come i laboratori, i tour del bosco, le attività benessere, dove non è specificato, è consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail info@boscointegrale.org. I prezzi delle singole attività e laboratori, sono disponibili sul programma.

GIOVED Ì 1 GIUGNO

Dalle 19.00 salirà sul palco la Honeymoon Band composta da Laura Barbieri, Davide Balboni, Davide Passarini, Emanuele Callegari, Massimiliano Parenti, amici storici che condividono insieme la professione e l’amore per la musica. Con le loro atmosfere soul blues e R&B divertiranno e emozioneranno il pubblico. Per questa performance al Festival, ci sarà un featuring speciale, quello di Lisa Maggio.

Lisa Maggio, è una cantante della nostra zona, che per passione e per professione, ha portato in alto i migliori anni della musica da ballo con suo marito Roby Barbieri. Ha partecipato recentemente al programma televisivo the voice senior arrivando come finalista. Qui al Bosco Integrale salirà sul palco insieme a sua figlia, Laura Barbieri.

Chiude il programma della serata, il travolgente Dj set delle Sùfrangette.

Sele e Sara, portatrici orgogliose di frangia, ci hanno fatto scatenare nel corso della scorsa edizione del Festival. Non vediamo l’ora di ascoltarle nuovamente. Anche se si autodefiniscono pigre dalla nascita, danno tutte se stesse in djset poliedrici, con sonorità che variano dalla dance italiana anni 70 ai party berlinesi. Il loro unico vero scopo? Ballare male sotto cassa insieme a chi le ascolta! La djsetta più glitterata della bassa sta per tornare a casa…al Bosco Integrale!

VENERDÌ 2 GIUGNO

La mattina comincia alle 10.00 con Yoga immersi nella natura a cura di Olga Luppi.

Continua alle 11.30 con E tu lo conosci il Bosco? – Passeggiata e laboratorio creativo a cura di Chiara Pellizzola, Project Manager del Bosco Integrale – dai 5 ai 12 anni.

Dalle 16.00, il Laboratorio di apicoltura e degustazione di miele a cura di Sebastiano Malaguti e Sara Bellotti apicoltori della Società Agricola Corte Frazza. Possono partecipare sia adulti che bambini accompagnati.

Sebastiano e Sara propongono questo laboratorio adatto a tutte le famiglie per sensibilizzare e conoscere più a fondo e riflettere sull’importanza fondamentale delle api nei confronti della salvaguardia della vita sulla Terra.

In cosa consiste? In una prima introduzione alla biologia dell’ape, società e composizione dell’alveare, comportamenti delle api, approfondimento del loro ruolo all’interno dell’ecosistema e della biodiversità. Prosegue con una visita agli alveari muniti di dispositivi di sicurezza (tuta e guanti forniti dagli apicoltori, raccomandato munirsi di pantaloni lunghi e scarpe chiuse).

Per finire la degustazione del miele; educazione al consumo consapevole del miele, come comprendere se un miele è di qualità o meno; degustazione del miele prodotto a km 0, diverse specie monoflora e millefiori.

Venerdì prosegue alle 17.00 con Family Painting: atelier di arte ecologica per famiglie a cura di Arte Portatile • Psicoterapia itinerante Estella Guerrera arteterapeuta.

Siamo contenti di riavere Estella al bosco che in questa occasione arriva con l’atelier di arte ecologica en plein air per famiglie, un momento creativo e condiviso, per: stare insieme nella natura del Bosco integrale, rilassarsi, divertirsi, dipingere, disegnare, colorare, osservare, esplorare e attivare la curiosità. L’atelier adotta principi di ecopsicologia e tutela dell’ambiente: per le attività artistiche si utilizzano solo materiali artistici ecologici e di origine naturale, nel rispetto dell’habitat del Bosco.

Family painting è un atelier rivolto a famiglie di ogni forma e a persone di ogni età, da 0 a 99 anni. Per famiglia si intende: almeno 1 bambinə e 1 adultə di riferimento, che partecipano insieme alle attività. Per partecipare non è necessario avere competenze tecniche o artistiche, né saper disegnare o dipingere: ognunə ci piace così com’è. L’atelier è inclusivo e accessibile a persone con disabilità: le modalità di accomodamento necessarie possono essere concordate insieme al momento dell’iscrizione.

Dalle 18.30, si comincia con la musica con l’omaggio all’intramontabile Gianni Morandi con Canzoni Stonate, gruppo di musicisti/cantanti, frutto di varie fusioni di altrettante esperienze musicali, che hanno nel tempo portato sul palco cover di Battisti, Dalla, Mina & Celentano, fino ad arrivare alla formazione attuale (per la precisione 5 cantanti + 6 musicisti) che ha deciso di puntare sul repertorio di un’istituzione della musica italiana quale è Gianni Morandi.

Si prosegue con il Dj set funky di Mauvi Dj. Un viaggio nella musica disco-funk del passato contaminata dalle sonorità raffinate della house club.

SABATO 3 GIUGNO

La giornata di sabato comincia all’insegna del benessere. Dalle 9.00 ritorna Rossella Govoni con Amore ed empatia – Hata Yoga. Segue alle 10.30 Tai-Chi tra gli alberi, a cura di Marco Arsani per Ass. BenMiVoglio.

Alle 11.30 sarà il momento di E tu lo conosci il Bosco? – Passeggiata e laboratorio creativo a cura di Chiara Pellizzola, Project Manager del Bosco Integrale – dai 5 ai 12 anni.

Dalle 14.00 alle 18.00 ritornano gli amici del Circolo Scacchistico Estense con una dimostrazione del gioco degli scacchi.

Il Circolo ferrarese si occupa di organizzare tornei, corsi e avvenimenti scacchistici per giocatori di ogni età e categoria. Il CSE opera a Ferrara dal 1977, grazie ad un primo gruppo di appassionati dal quale nasce nel 2007, il Circolo Scacchistico Estense – Settore Giovanile. Questa sezione ha l’intento di diffondere e insegnare il gioco degli scacchi a chiunque sia interessato ad avvicinarsi a questo sport, anche con l’apporto dell’insegnamento da parte di istruttori volontari.

Alle 15.00 ci sarà il Laboratorio Botanico a cura di Daniela Pellizzola.

Daniela abita in campagna da 26 anni. Avendo tanti libri di botanica e atlanti sulle piante, ha cominciato a catalogarle una ad una e a riconoscerle dandogli il nome scientifico e popolare. Al Bosco Integrale porterà questa conoscenza, offrirà tutto il materiale didattico per fare l’erbario con i mazzi di piantine che avrà delicatamente raccolto al mattino e deposto in un cesto di rattan.

Il quaderno dove verrà fatto l’erbario è artigianale ideato da lei, ce ne sarà 1 per ogni partecipante, con matite e adesivi per fermare le piantine.

Ogni iscritto si porterà a casa l’erbario che potrà consultare ogni volta che sentirà la necessità di ricordare il nome e la proprietà dell’erba che verrà catalogata.

Sono tutte piantine preziose, usate in erboristeria per disturbi curabili e in cosmetica per la bellezza di viso e corpo, nonché sotto forma di infuso o tisana per il nostro equilibrio psicofisico.

Alle 18.00 ci sarà Bzzzz! – Laboratorio creativo a cura dei volontari del Bosco Integrale, dai 4 ai 10 anni. Lavoretti pieni di fantasia.

Dalle 18.30 comincia la serata con la musica live con i Kind of Knowledge, per noi un graditissimo ritorno visto che hanno avuto il loro esordio musicale proprio sul palco dell’Apriti Bosco Festival, lo scorso anno. Il gruppo è composto da voce, basso, batteria e tastiera, e il loro genere musicale spazia dal rock-pop al funk, dagli anni 60 ad oggi.

A seguire un’altra band che è già stata all’Apriti Bosco Festival. Si tratta dei TTNF (Thursday !s the new Friday), gruppo new post-punk di Bologna, nato nell’estate del 2021 dall’incontro di Andrea Ciucci (22 anni, chitarrista), Dario Sellone (22 anni, bassista) e Mattia Ferioli (23 anni, batterista), tutti già all’attivo da anni con diversi progetti musicali. Nei mesi successivi dopo prove con diversi cantanti, trovano la loro voce ufficiale in Martin Del Cuoco (22 anni), attivo da tempo nella scena underground rap della zona. Passati diversi mesi in sala prove sono riusciti a miscelare le radici musicali di ogni membro della band, creando qualcosa di unico e dando vita così al primo album: “IMPULSO”, composto da 10 brani inediti. Chiude la serata, il Dj Set di FILIPPO MELLONI, giovane dj della nostra zona che farà ballare il pubblico dell’Apriti Bosco Festival con il suo stile house moderno.

DOMENICA 4 GIUGNO

La giornata di domenica si apre alle 10.30 con Midnfulness: Ecologia Interiore a cura di Shyam Govindadas. Dalle 10.00 fino alle 19.00, ci sarà Festa di primavera – Laboratorio di gommapiuma a cura dell’Associazione Scacciapensieri.

Un laboratorio di forme e colori per creare con gommapiuma, forbici e gessetti gli animaletti del prato morbidi e colorati da muovere e portare a casa per viaggiare con la fantasia, animare piccole storie e ricordare il bel pomeriggio passato insieme. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 16. 00 ci sarà il Laboratorio di apicoltura e degustazione di miele a cura di Sebastiano Malaguti e Sara Bellotti apicoltori della Società Agricola Corte Frazza. Possono partecipare sia adulti che bambini accompagnati.

Dalle 18.30, la conclusione del Festival con i Parolima, cinque musicisti con background diversi legati dalla fitta nebbia ferrarese. Composti, oltre che dal fondatore Matteo Morini (batteria e voce), da Giacomo Lunardi (chitarra), Giuliano Sarti (chitarra e voce), Francesca Marchetti (tastiera e voce), Olivia Santimone (basso e voce), i Parolima hanno all’attivo un EP dal titolo Colazione registrato presso gli studi di Sonika Ferrara.

A seguire, da X-Factor 2022, l’incredibile talento di Cinzia Zaccaroni, artista a 360 gradi, in quanto cantante, bassista e insegnante di musica. Al talent show di Sky, ha incantato pubblico e giudici, non vediamo l’ora di ascoltarla nella splendida cornice del Bosco Integrale.

Chiude la serata, la Reno Small Orchestra. La piccola orchestra del Reno nasce nel 2021 dopo quasi tre anni di esperimenti musicali quando i tre musicisti finalmente trovano la voce giusta per completare la band; un viaggio musicale dal vivo che passa da Mina a Celentano, da Cristina Donà a Nora Jones, da Nada ai R.E.M., da Capossela a Van Morrison e tanti altri artisti…

Il Bosco Integrale ha alcune regole da rispettare, sono consultabili sul sito web www.boscointegrale.org

TUTTO IL RICAVATO DEL FESTIVAL SARÀ DESTINATO ALLA FONDAZIONE CATERINA NOVI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOSCO INTEGRALE.

