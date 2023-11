WENDELL MITCHELL ENTRA NEL ROSTER DELLA SELLA CENTO

La Benedetto XIV è felice di comunicare che la guardia statunitense Wendell Mitchell è un nuovo giocatore biancorosso.

Nato il 26 marzo 1997, Wendell Mitchell è una combo guard capace di giocare un ruolo importante in ogni squadra grazie al suo atletismo ed alla sua capacità di segnare sia dal palleggio che dagli scarichi, oltre all’innata propensione per attaccare il ferro.

Dopo la High School a Rockdale la sua carriera collegiale si divide tra Baylor, Trinity Valley Community College e Texas A&M, ateneo dove gioca le due stagioni da Junior e Senior in doppia cifra di punti. Nel 2021 la sua prima stagione da professionista lo porta in Kosovo, al Sigal Prishtina, dove mette a referto oltre 14 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di media guidando la sua squadra alla finale di Superliga e mettendosi in mostra anche in Balkan League; il suo score migliora ulteriormente nella stagione successiva: all’Egis Korkmend (in Ungheria) mette a referto quasi 17 punti di media con più di 2 assist e 3 rimbalzi a partita, consolidandosi come un ottimo tiratore da 3 punti (40%) e prendendo parte alla FIBA Europe Cup.

Le prestazioni in Kosovo e Ungheria gli valgono la chiamata di Brindisi, con cui disputa la Serie A e, di nuovo, la FIBA Europe Cup.

Un altro rinforzo dalla Serie A per il roster della Sella Cento: benvenuto in biancorosso, Wendell!

