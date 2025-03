X MARTIRI – CENTESE 0 – 0 : PAREGGIO GIUSTO SU UN TERRENO IN CONDIZIONI PROIBITIVE

Finisce in parità la sfida tra X Martiri e Centese, un match combattuto e condizionato dalle difficili condizioni del terreno di gioco, che hanno limitato lo sviluppo della manovra per entrambe le squadre. I padroni di casa, pur senza particolari ambizioni di classifica, hanno disputato una gara di grande solidità, mettendo in campo compattezza e spirito di squadra fino al triplice fischio.

Le occasioni da rete sono state poche, ma nitide. La Centese, nel primo tempo, ha avuto due opportunità significative per sbloccare il risultato. Costantini, abilissimo a smarcarsi a rete, ha calciato fuori a tu per tu con il portiere, mancando una potenziale svolta alla gara. Poco dopo, Pirreca ha effettuato una progressione sulla fascia, liberandosi di Pallara e servendo un assist preciso in area per Bonvicini, il cui tiro è stato però respinto dall’ottimo intervento dell’estremo difensore della X Martiri.

L’unica vera occasione per i padroni di casa è arrivata sempre nella prima frazione con Bigoni, che si è trovato in buona posizione per concludere, ma il suo tiro è terminato tra le braccia di Alberghini, senza particolari difficoltà per il portiere biancoazzurro.

Nel secondo tempo non ci sono stati particolari sussulti, con la partita dominata dalle rispettive difese, in una e vera e propria battaglia nel fango.Per la Centese, il pareggio non cambia la prospettiva in ottica playoff. Con cinque partite ancora da disputare, tra le quali gli scontri diretti con Valsetta Lagaro, Bentivoglio e Comacchiese la squadra si giocherà le proprie possibilità fino alla fine. Considerando che si tratta di una neopromossa, il bilancio della stagione rimane positivo e l’obiettivo degli spareggi promozione è ancora totalmente alla portata.

