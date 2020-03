CENTO: Una (uggiosa) domenica ai tempi del coronavirus

Visite: 77

Di Marco Cevolani



Prima domenica post ordinanza regionale che di fatto ha decretato lo stop – si spera solo provvisorio – al Carnevale di Cento. Complice il tempo (atmosferico) non certo dei migliori questo è il quadro che si presentava stamane per Via Guercino; non usiamo la parola desolante per non infierire, ma ci sia concessa una battuta: dove sono quelle persone che reclamano – puntuali ogni anno come il discorso di Tasi – libero accesso alle vie cittadine? Su facebook a lamentarsi che a Cento non si fa mai nulla e che la piazza è sempre deserta?

Speriamo che queste odierne cartoline presto siano un (brutto) ricordo e che Cento e il suo commercio di vicinato abbiano la forza di riprendersi, ancora una volta. E che presto torni a essere Carnevale, binomio ormai imprescindibile per Cento, magari con meno polemiche.