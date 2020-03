PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ FONDAZIONE TEATRO BORGATTI Da lunedì 02/03 a domenica 08/03/2020

Visite: 136

La Fondazione Teatro G.Borgatti comunica che in adempimento al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (finalizzato a contrastare la diffusione del Coronavirus, prosegue la sospensione anche per questa settimana fino a domenica 8 marzo p.v-di TUTTE LE ATTIVITA’ in programma (spettacoli, concerti, laboratori, corsi UAC, progetti didattici).

N.B. da oggi riapertura del servizio di informazioni, biglietteria e segreteria UAC .

In previsione di una serena ripresa delle regolari attività (da lunedì 9 marzo p.v.)

invitiamo gli spettatori a restare aggiornati sui nostri canali circa eventuali proroghe o estensioni relative alla sospensione delle attività e circa recuperi di quanto annullato.

per info:

ww.fondazioneteatroborgatti.it