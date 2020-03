Coronavirus: in corso l’indagine epidemiologica per uno dei casi bolognesi. Interessati i frequentatori della discoteca “Vivi-Le Grotte” di San Pietro in Casale

Visite: 298





Il paziente positivo al COVID-19 in isolamento fiduciario a Bologna aveva trascorso la serata del 22 febbraio alla discoteca “Vivi-Le Grotte” di San Pietro in Casale.

Per questo, con la collaborazione del gestore della discoteca stessa, le Aziende sanitarie di Bologna e Ferrara invitano le persone che presentano sintomi come febbre, tosse, difficoltà respiratorie e che si trovavano in discoteca quella sera, in particolare tra le 23 e le 3, a NON ANDARE IN OSPEDALE MA A TELEFONARE allo 051 6224165 se residenti nel bolognese o allo 800 550 355 se residenti nel ferrarese. In caso di sintomi gravi, come sempre, il numero di riferimento è il 118.

Indicazioni per appuntamenti programmati per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. La Regione Emilia-Romagna ha disposto l’annullamento dell’invio della sanzione amministrativa agli utenti che non si sono presentati o hanno disdetto in ritardo l’appuntamento per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Questo a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino a nuova indicazione

“Informandovi che nel rispetto dell’ultimo Decreto di Governo in merito alle norme di contenimento del Coronavirus le nostre attività rimarranno chiuse fino all’ 8 marzo 2020, vi comunichiamo che per garantire la tutela della salute dei cittadini, si richiede a chi ha frequentato la discoteca Vivi – Le Grotte sabato 22 febbraio (tra le 23 e le 3) e attualmente ha sintomi respiratori in corso come febbre, tosse, raggreddore e difficoltà respiratorie, di segnalare il fatto telefonando al proprio Medico di famiglia o al Dipartimento di Sanità Pubblica della propria Azienda Sanitaria Locale. Gli operatori che rispondono avranno cura di dare le informazioni necessarie e rispondere a eventuali dubbi. Si raccomanda ti telefonare al 118 solo in caso di emergenza”