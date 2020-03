IL 4 MARZO RIAPRE LA MOSTRA ‘EMOZIONE BAROCCA. IL GUERCINO A CENTO’

Visite: 24

‘Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riapre i musei pur con modalità tali da evitare assembramenti.

Dunque anche ‘Emozione Barocca. Il Guercino a Cento’ riaprirà mercoledì 4 marzo, dopo una sanificazione delle due sedi di esposizione.

Poiché la fruizione dovrà essere contingentata, fino all’8 marzo, il numero massimo di visitatori presenti contemporaneamente potrà essere di 30 per ogni sede museale, non entreranno gruppi e saranno annullati i laboratori per bambini.