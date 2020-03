CENTO: “E la nuova sede del’Ufficio delle Entrate?” se lo chiede Il PD centese

Visite: 145

E’ passata appena una decina di giorni da quando il sindaco Toselli ha annunciato che si stava lavorando per definire spazi adeguati per poter accogliere il locale Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, che da Lunedì 2 Marzo l’Ufficio di Cento è chiuso e chi deve usufruire dei relativi servizi deve fare riferimento alla sede di Ferrara. E’ Mattia Franceschelli (PD) che chiede: “Dal momento che la chiusura dell’ufficio decentrato di Cento rappresenta una perdita di un servizio territoriale utile alla cittadinanza, cogliamo l’occasione per chiedere al sindaco quando verrà reso disponibile il locale comunale da destinare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e soprattutto dove sia: finora la cittadinanza non ha avuto risposta, e dal momento che da ieri il servizio sul territorio non c’è più, ha diritto a saperlo il prima possibile”.