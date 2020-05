100 mascherine donate all Polizia Locale dall’Associazione Religiosa Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di Cento

Visite: 269

l’Associazione Religiosa Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di Cento oggi, tramite il Pastore Sig. Eliseo Lattuca, ha fatto dono di 100 #mascherine chirurgiche, in ossequio all insegnamento biblico di fornire assistenza alle autorità in nell’esercizio delle loro funzioni. “Un altro grande gesto di solidarietà nei nostri confronti che, unitamente alle tante testimonianze che ci sono arrivate in questi mesi di emergenza, rafforza la nostra determinazione e il nostro impegno nei confronti di tutta cittadinanza”.