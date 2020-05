Nel Comune di Ferrara riapertura anticipata negozi lunedì 11/05 – il commento di Ascom Confcommercio Ferrara

Visite: 430

“Abbiamo appreso della decisione del sindaco di Ferrara Alan Fabbri di anticipare di una settimana, e quindi a lunedì 11 maggio, la riapertura dei negozi – dichiara Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – confidiamo che questa decisione possa rappresentare veramente un autentica iniezione di fiducia per la città e per tutti i nostri operatori del commercio di vicinato, con le attività chiuse da ormai due mesi. Nel contempo ci aspettiamo che questa scelta potrà al più presto essere condivisa con i comuni della nostra provincia e della regione. Da questa situazione gravissima causata dalla pandemia potremo uscire con una reale e concreta collaborazione . Una riapertura che dovrà avvenire con tutte le precauzioni e le norme del caso e su questo esiste – fin dall’inizio di questa emergenza – un concreto impegno di Ascom Confcommercio Ferrara a tutela dei clienti, dei lavoratori e degli imprenditori che osserveranno le norme sanitarie”: considera Felloni. Ed a questo proposito il direttore generale di Ascom, Davide Urban conclude :”I nostri uffici saranno ovviamente a disposizione per dare tutte le informazioni ed il supporto operativo e tecnico del caso perché le nostre imprese di vicinato possano prepararsi al meglio ed in sicurezza per la riapertura dell’11 maggio”.