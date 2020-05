MARCHETTI (LEGA E-R): “PD RINGRAZIA VENTURI MA I CITTADINI RICORDANO CHE E’ STATO LUI A CHIUDERE I PUNTI NASCITA: SE NE VA SENZA DARE I NUMERI DELLA STRAGE

Visite: 37

“Il Pd ringrazia Sergio Venturi, Commissario all’emergenza Coronavirus per l’Emilia-Romagna, che ha annunciato le sue prossime dimissioni. Ebbene, i cittadini emiliano-romagnoli ricordano che è stato proprio Venturi, nella passata legislatura, a chiudere i punti nascita delle località periferiche così come portano la sua firma le politiche di accentramento dei servizi sanitari nei capoluoghi di provincia. Nessuno si aspetti un ringraziamento da parte mia, non dimentico i tagli alla Sanità emiliano-romagnola di cui tutti, oggi e in ritardo, si stanno accorgendo. Inoltre, Venturi se ne va senza fornire i dati sulle stragi nelle case di riposo della Regione, che più volte gli abbiamo chiesto”. Così il consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione regionale Sanità, Daniele Marchetti.