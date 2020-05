“Team KESS”: CORSO di allenamento funzionale di Emanuele Chessa

Visite: 233

Emanuele Chessa, istruttore fondatore del marchio “KESS”, è un giovane ,di Cento classe 1987, che qualche anno fa ho deciso di intraprendere l’attività di allenatore mettendo su un corso di allenamento funzionale che qui nella zona Centese ancora non c’era, ossia dove oltre all’attività fisica motoria vi fosse un continuo apprendimento/ascolto/sfogo di se stessi non in maniera statica come diverse discipline orientali ma in modo molto più dinamico e giovane, facendo si che l’allievo oltre ad allenarsi in modo naturale a corpo libero con l’utilizzo di pochissimi attrezzi, avesse modo di sfogare lo stress, essere inserito in un gruppo per essere spronato e capire il senso di aiuto del prossimo, avendo esercizi sempre diversi che permettessero di lavorare tutti i muscoli del corpo e di aumentare doti si resistenza, muscolatura, corretta postura, elasticità, coordinazione e allungamento/stretching .. .. questo corso è denominato “KESS#mbc” dove MBC sta per Military Boot Camp.

Questo corso è aperto a tutti, dagli adolescenti agli ultra 50enni, a persone con già buone condizioni fisiche e atletiche a quelle ferme da anni/pigre/in sovrappeso, in quanto affiancandosi alle prime lezioni ad uno dei diversi allenatori sempre presenti, inizia un percorso di dialogo e apprendimento di esercizi proporzionati alla propria situazione, ma essendo in gruppo c’è lo spronamento a dare sempre il massimo di se stessi senza sentire la fatica .. gli istruttori sempre presenti permettono di far eseguire correttamente gli esercizi e correggere gli errori che potrebbero portare a infortuni, e di analizzare i punti su cui ogni allievo potrebbe migliorare maggiormente con lezioni private da PT o svolgendo una corretta dieta alimentare Il “Team KESS” è da provare, anche solo una volta, perché va fuori dai soliti schemi di allenamento