CENTO: Scontro frontale alle porte del Capoluogo, due feriti

Di Giuliano Monari – La partenza della Fase 2 ha riportato il traffico sulle strade e, purtroppo, anche il primo sinistro grave sul territorio centese. Lo scontro tra due vetture, avvenuto nella serata di ieri attorno alle 20.30 sulla Provinciale 6, all’altezza dell’incrocio con via Giovannina e via Mulinazzo, ha fatto registrare due feriti, di cui uno grave. Sulla dinamica del sinistro stanno lavorando i militari della Compagnia Carabinieri di Cento intervenuti sul luogo. Sul posto sono giunte anche le ambulanze del 118 e l’elisoccorso che comunque è rientrato a vuoto. I feriti sono due giovani, un uomo ed una donna, quest’ultima la più grave. La donna, infatti, è stata estratta dalla vettura dai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per rimuovere la portiera della sua vettura per consentire ai sanitari di estrarre la ferita e prestarle soccorso. Nessuno dei due feriti è in pericolo di vita.

Il luogo del sinistro e sotto l’elimedica intervenuta