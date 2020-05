IL NUOVO QUESTORE DI FERRARA IN VISITA A CENTO

Visite: 31

Il nuovo Questore di Ferrara, dott. Cesare Capocasa è stato ieri mattina in visita per la prima volta nella città di Guercino. Arrivato a Ferrara il 24 Febbraio scorso, l’emergenza del COVID-19 lo ha catapultato da subito nella gestione dell’emergenza, costringendolo a rinviare le visite alle città della provincia.

Una visita non ufficiale, che ha portato il dott. Capocasa a Cento, per incontrare il Sindaco Fabrizio Toselli, in una situazione diversa da quella in cui si erano confrontati negli ultimi due mesi nei tavoli dedicati alla gestione dell’emergenza. All’incontro, si sono uniti l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Cento Antonio Labianco e il Comandante della Polizia Municipale Fabrizio Balderi. Il colloquio, che si è svolto nella Sala della giunta Comunale, ha rappresentato l’occasione per una conoscenza reciproca, per un maggior approfondimento della realtà locale e per la condivisione di strategie basate sulla sinergia di tutte le forze di polizia. Al Questore sono stati descritti i progetti promossi dall’Amministrazione rivolti alla sicurezza dei cittadini, dall’istituzione del “Controllo di Vicinato” nelle frazioni e in alcune aree del capoluogo – iniziativa avviata con successo da diversi mesi – all’installazione di telecamere per il monitoraggio del territorio al fine di aumentare, oltre alla sicurezza dei cittadini, anche il senso di protezione percepito dalle persone. Il Questore, dal canto suo, ha mostrato la massima disponibilità mettendosi a disposizione della Città, affinché si dia vita ad una collaborazione stabile tra tutte le forze di polizia al fine di lavorare uniti per una maggiore sicurezza della comunità.