Commercio Ambulante….riprendono i mercati alimentari – l’intervento della FIVA Confcommercio e ANVA Confesercenti

Ritorna in movimento il commercio ambulante: stiamo parlando dei mercati alimentari: “E’ un elemento di fiducia e speranza – conferma Alessandro Ceragioli presidente provinciale di FIVA Confcommercio – che ha visto una positiva accelerazione in questa ultima settimana durante le quale sono state i effettuati i sopralluoghi nelle aree comunali identificate a questa specifica tipologia. In particolare voglio sottolineare la fattiva collaborazione tra le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e gli stessi operatori”.

Dal canto suo Pier Carlo Baglioni presidente provinciale ANVA Confesercenti aggiunge: “Dopo le criticità affrontate dalle imprese commerciali per contenere i contagi da COVID-19 è stato importante riattivare il sistema del commercio su aree pubbliche del settore alimentare a cui stiamo facendo seguire la riapertura dei mercati congiuntamente alle attività commerciali a sede fissa con le quali si condividono i “centri commerciali naturali”.

“Un particolare ringraziamento – continuano Baglioni e Ceragioli – a tutti i colleghi che in questa fase si sono resi disponibili alla gestione dei mercati auspicando di trovare altrettanta collaborazione con le amministrazioni alla ripartenza di tutto il sistema correlato al commercio su aree pubbliche. Riteniamo prioritario lavorare in sicurezza con tutti gli accorgimenti e le precauzioni sanitarie definite nel caso. Credo che il ritorno dei banchi alimentari sia una scossa positiva per l’intera provincia che vede finalmente la luce della normalità in fondo al tunnel di questa emergenza mai vista prima e che dobbiamo affrontare con determinazione e fiducia, nell’auspicio – rivolto a Regione e Governo – che la riapertura si estenda quanto prima a tutti i settori merceologici dei nostri mercati” concludono FIVA Confcommercio e ANVA Confesercenti.