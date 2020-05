LA PROPOSTA DI CONTRI: “sciopero al contrario, anziché chiudere si apre”

Visite: 142

“Sarebbe per me un bel segnale sabato e/o domenica dalle 17 alle 18 tenere le porte dei negozi,ristoranti e parrucchieri aperte e le vetrine illuminate con la scritta “noi siamo pronti per aprire ma non ce lo permettono”

Negozianti, parrucchieri e estetisti hanno lo stesso diritto che altre categorie ATECO hanno avuto. Le norme di comportamento che dovremo avere sono le stesse che si tratti di comprare un vestito o delle scarpe anziché un prodotto alimentare.

Quella che propone è uno sciopero al contrario, anziché chiudere si apre, chiaramente senza andare contro il decreto.

