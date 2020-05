Saverio Gamberini: Il sapore amaro della vendetta, ultimo romanzo dello scrittore di San Giorgio di Piano

Visite: 172

E’ uscito oggi per edizioni Freccia D’Oro l’ultimissima fatica letteraria di Saverio Gamberini, prolifico autore di San Giorgio di Piano, già alla settima pubblicazione con la casa editrice diretta da Marco Cevolani.

Un amore simbiotico degenerato nella noia viene improvvisamente stroncato da un biglietto di addio. Demetrio viene assalito dalla sensazione di un vuoto insostenibile che degenera in esplosioni di aggressività verso se tesso e verso la sua amata. Brunilde, lasciato Demetrio, si illude di unirsi finalmente ad Egidio, certa che lascerà la sua famiglia per coronare il loro amore. Una mattina Brunilde viene rinvenuta senza vita nel parco.

I primi sospetti del maresciallo Contarini che si tratti di un delitto passionale, vengono adombrati da una serie di vicende oscure che culmineranno in un secondo delitto. L’intera vicenda è ambientata a San Giorgio di Piano

Saverio Gamberini nasce a Bentivoglio il 21 ottobre 1956. Vive a San Giorgio di Piano. Durante il servizio in qualità di infermiere presso l’igiene mentale, scrive una serie di racconti inediti. Nel 1994 si laurea in medicina e chirurgia. Svolge l’attività di medico dapprima nel Polesine, dove ambienterà i suoi primi romanzi. Nel 2000 è medico di base a Bolzano. Nel 2018 pubblica “Il paese delle vongole”, “La ragazza della golena” e “Tramonto in Croazia”. Nel 2019 pubblica “Polvere di ortica”, “Il matrimonio riparatore” e “Il condominio creativo”.

Tutti i suoi romanzi sono stati pubblicati dalla casa editrice “Freccia D’Oro”