Banca Centro Emilia acquista 10 ecografi per diagnosi a domicilio

Un aiuto concreto è in arrivo da Banca Centro Emilia il cui Consiglio di Amministrazione ha recentemente deliberato di acquistare 10 ecografi portatili dotati di tutte le sonde necessarie per effettuare diagnosi a domicilio dei pazienti.

“E’ una scelta che abbiamo concordato con le Direzioni Sanitarie del territorio ove operiamo essendo queste pienamente coinvolte nella gestione dell’emergenza. Vogliamo offrire un contributo concreto” – dice il Presidente del CdA di Banca Centro Emilia– e la dotazione di questi strumenti è una scelta che, anche prospetticamente, potrà avvantaggiare cambiamenti nelle modalità di diagnosi a domicilio, oltre che essere una modalità per evitare situazioni a rischio contagio”.

La scelta della Banca è ricaduta su strumentazioni di altissima qualità che verranno distribuite nel territorio di competenza della Banca che, ricordiamo, va dall’appennino reggiano ai lidi ferraresi in tempi e modi che verranno a breve definiti di concerto con le Direzioni sanitarie locali.

Anche in questa occasione, come già avvenuto per il terremoto del 2012, la Banca ha dimostrato di essere attiva e propositiva e ha voluto adempiere alla sua missione di banca locale sostenendo le necessità concrete del territorio ove insiste e anticipando cambiamenti che precorrono la nuova normalità che ci attende.