CARICENTO, CONTINUANO LE EROGAZIONI DEI FINANZIAMENTI SOTTO AI 25 MILA EURO: GIÀ EROGATO UN MILIONE DI EURO.

Il commento di Marco Amelio, Presidente Ascom dell’Alto Ferrarese: “Una boccata d’ossigeno importante che serve alle piccole imprese”

Cento, 13 maggio 2020 – Proseguono le erogazioni dei finanziamenti sotto ai 25 mila euro richiesti dalle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Ad oggi la Cassa ha già liquidato un milione di euro e prosegue a ritmo serrato nelle erogazioni alle aziende che ne hanno fatto richiesta: “Processiamo quotidianamente un alto numero di richieste, ma ora che la maggior parte delle attività sta per ripartire, faremo in modo di accelerare ulteriormente l’erogazione dei finanziamenti per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti” ha dichiarato il Direttore Generale di Caricento, Ivan Damiano.

Sin dai primi giorni dell’emergenza, i vertici di Caricento sono rimasti a stretto contatto con le maggiori istituzioni del territorio per fornire aggiornamenti sull’andamento delle domande ed ascoltare le richieste della comunità economica locale.

In particolare, Marco Amelio, Presidente Ascom dell’Alto Ferrarese, ha sottolineato l’importanza di agire velocemente per fornire alle piccole imprese la liquidità necessaria a ripartire: “Gli uffici Ascom Confcommercio della delegazione di Cento hanno riscontrato sulla nostra base associativa che le pratiche istruite hanno già trovato positivo accoglimento e conseguente erogazione dei fondi da parte di Caricento, grazie al fattivo interessamento della struttura bancaria, segnale di fiducia e di speranza essenziale; una boccata d’ossigeno importante – ha proseguito Amelio – che serve alle piccole imprese di vicinato per riorganizzarsi e sostenere i costi della riapertura. Si tratta ovviamente di finanziamenti , ma di fronte alle necessità impellente di liquidità, questi rappresentano uno strumento – a tassi contenuti – che molte aziende del territorio hanno deciso di utilizzare“