DONATO UN ECOCARDIOGRAFO ALL’OSPEDALE DI CENTO

Visite: 136

A meno di 24 ore dalla chiusura della raccolta fondi Arte in Causa siamo riusciti a consegnare all’ospedale di Cento un ecografo palmare della Siemens di ultima generazione, che saprà essere di grande utilità in questa “fase 2” molto delicata per il nostro territorio.Sono stati raccolti complessivamente € 15.850, per un totale di oltre 200 donazioni per circa 450 capi brandizzati (tra t-shirt, felpe e shopperine) come ricompensa.Ringraziamo i tanti cittadini privati, le istituzioni (in particolare il Comune di Cento e il Comune di Pieve di Cento per il patrocinio concesso), il mondo dell’associazionismo e il sistema delle imprese per la generosità mostrata in queste settimane.Un grazie speciale ai 10 artisti (oggi rappresentati da Marco Pellizzola) che hanno prestato le loro opere d’arte a questa bellissima iniziativa.Un grazie infinito agli operatori sanitari (oggi rappresentati nelle persone del Professor Biagio Sassone – Direttore Unità operativa di Cardiologia, della Dr.ssa Katia Montanari – Direttore Medico di Presidio dell’Ospedale di Cento, di Michela Fortini, coordinatore infermieristico dell’Unità operativa di Cardiologia) per il loro lavoro a servizio della collettività.Un grazie infine a Giampaolo Rimondi per la tenacia con cui ha creduto in questa iniziativa, e per aver dimostrato una volta di più che facendo rete si possono raggiungere risultati inattesi.