RENAZZO: 42enne di Cento “vessava la moglie”, l’Autorità Giudiziaria gli vieta di avvicinarsi a lei e ai luoghi che frequenta

Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Renazzo a conclusione di una attività di indagine hanno eseguito il provvedimento del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa” a carico di un uomo di 42 anni residente a Cento. I Carabinieri avevano raccolto una serie di prove a carico dell’uomo resosi responsabile di ripetute vessazioni fisiche poste in essere dal gennaio del 2019 ai danni della moglie (di poco più giovane). I maltrattamenti, posti in essere anche di fronte ai figli minori della coppia, sono stati provati e documentati dai Carabinieri che hanno chiesto ed ottenuto dalla Autorità Giudiziaria il provvedimento in esame.