Pontelagoscuro: deferito in stato di libertà alla procura dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio un minorenne italiano

I Carabinieri di Pontelagoscuro ieri pomeriggio hanno deferito in stato di libertà alla procura dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio un minorenne italiano poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di 41 grammi di hashish, 145 grammi di marijuana. Insieme allo stupefacente sono stati rinvenuti e posti anch’essi sotto sequestro 500euro in contanti provento dell’illecito smercio.