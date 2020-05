Lido Nazioni di Comacchio: Ritrovato cadavere di un uomo in un appartamento

Visite: 391

Ore 11:10 odierne in Lido Nazioni di Comacchio i CC della Stazione di Porto Garibaldi, a seguito di una richiesta pervenuta da un privato cittadino sull’utenza 112, intervenivano con l’ausilio dei VVFF all’interno di un appartamento dove trovavano il corpo senza vita di un uomo italiano classe ‘39 verosimilmente deceduto da alcuni giorni. Non sussistono dubbi sulle cause naturali della morte, malgrado ciò sono in atto accertamenti investigativi. Il PM ha comunque disposto il trasporto della salma presso la medicina legale di Ferrara ove verrà verosimilmente effettuato un accertamento autoptico.