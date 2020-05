Argenta: Grave incidente, un 46enne al Maggiore in prognosi riservata

Visite: 113

Alle ore 01.00 odierne, personale della Stazione carabinieri di Argenta è intervenuto in località Portoverrara, strada Paglioni, del Comune di Portomaggiore, per un incidente stradale con conseguenze gravi. Il conducente dell’unico veicolo coinvolto, è stato estratto dai VV.FF. dalle lamiere dell’auto che si era capovolta ed immersa per metà nel canale adiacente il fondo statale, dove era arrivata uscendo dalla carreggiata. Lo stesso conducente, un uomo di 46 anni di Portomaggiore, è stato trasportato con l’eliambulanza presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, dove versa in prognosi riservata.