CARICENTO: ARRIVA PLICK, LA NUOVA SOLUZIONE PER I PAGAMENTI DIGITALI

Per fare un bonifico basterà il numero di cellulare o l’indirizzo email del beneficiario. Il Direttore Commerciale di Caricento Carlo Malaguti: “Una soluzione utile ed innovativa per gestire i pagamenti in velocità anche in tempo di Covid-19”

La Cassa di Risparmio di Cento amplia il ventaglio di servizi digitali e accoglie Plick, una soluzione per trasferire denaro in mobilità, da conto a conto, in maniera tracciabile e sicura, che da oggi i clienti della Cassa possono usare direttamente dalla piattaforma BEE BANK, l’internet banking di Caricento dedicato a privati e piccole imprese.

Plick, l’innovativo servizio ideato dalla startup fintech PayDo, consente di effettuare pagamenti digitali da conto a conto in Europa (area SEPA), senza conoscere le coordinate bancarie del beneficiario, ma solamente il suo numero di telefono o indirizzo mail e senza possibilità di revoca, impostando, eventualmente, anche una data futura di incasso. Possono ricevere Plick e incassare il pagamento – con esito immediato, 24/7 e nei festivi – anche coloro che non sono clienti di Caricento, senza dover installare software specifici.

La partnership con PayDo è stata siglata lo scorso dicembre e Caricento è stata tra le prime realtà a credere nel progetto, che ora mette a disposizione dei propri clienti, sia privati che aziende.

« L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha stimolato l’utilizzo di nuovi metodi di pagamento, accelerando il processo di digitalizzazione delle transazioni che Caricento ha già iniziato da tempo – ha dichiarato Carlo Malaguti, Direttore Commerciale di Caricento – L’innovazione costituisce un pilastro portante per la Cassa e siamo lieti di mettere a disposizione di famiglie ed imprese un nuovo strumento di pagamento sicuro e veloce che si aggiunge a quelli già disponibili »

La Cassa di Risparmio di Cento ribadisce l’impegno verso una maggiore digitalizzazione dei servizi di pagamento sicuri e tracciabili, credendo in progetti innovativi come Plick e garantendo alla propria clientela vicinanza e supporto.