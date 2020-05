PIEVE DI CENTO: “SI VUOLE PURIFICARE” NUDO AL PARCO

Visite: 10

Un 27enne italiano è stato denunciato per atti osceni dai Carabinieri di Pieve di Cento. I militari sono intervenuti ieri pomeriggio nel parco pubblico ‘Isola che non c’è’ di via Salvador Allende, dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo che si stava aggirando nudo, poco lontano dai giochi per i bambini. Arrivati sul posto, hanno trovato il 27enne con addosso un costume, in piedi su un telo da mare steso per terra e in compagnia di un amico. Alla vista dei Carabinieri, il il giovane si è tolto anche gli slip sostenendo -spiega l’Arma- che voleva purificarsi come mamma lo aveva fatto, per ripulire la sporcizia del parco lasciata dagli altri. Invitato a rivestirsi, è stato denunciato e allontanato. Fonte ètv