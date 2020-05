‘Ripartenza dei mercati settimanali comunali: da domani mercoledì 20 maggio si tornerà alla normalità

Visite: 60

“Si è svolto oggi martedì 19 maggio 2020 il confronto fra Amministrazione Comunale, SUAP, Polizia Locale e rappresentanza dell’Associazione di Categoria per il commercio ambulante, in merito alla riapertura dei mercati settimanali in ottemperanza al nuovo dispositivo normativo regionale.

A seguito del Protocollo Regionale che ha disposto i requisiti che dovranno essere necessariamente applicati dai Comuni, a partire da domani si tornerà alla normalità. Sarà infatti quello di XII Morelli il primo mercato a ripartire, mercoledì 20 Maggio, secondo la nuova normativa. In seguito, anche sabato 23 Maggio ripartirà il mercato a Casumaro. Giovedì 21, invece, sarà svolto ancora la forma ristretta del mercato di Cento, limitato ai soli commercianti alimentari nel piazzale della Rocca. A partire da Lunedì 25 ripartirà inoltre il mercato di Renazzo.

A seguito dell’incontro odierno, in cui si sono concordate le modalità di svolgimento, che prevederanno un contingentamento degli ingressi e un monitoraggio costante da parte della Polizia Locale e degli assistenti civici del deflusso per prevenire gli assembramenti, sono in corso alcune valutazioni tecniche che consentiranno il migliore e più sicuro svolgimento del mercato cittadino – il secondo della provincia per dimensione. Saranno inoltre apposte specifiche informative per consentire agli avventori e agli esercenti il pieno rispetto delle regole, a partire dall’obbligo della mascherina all’interno del circuito mercatale.

“Consentire la ripartenza dei mercati settimanali comunali fin da questa settimana è una risposta imminente che l’Amministrazione ha voluto dare – commentano il vicesindaco Simone Maccaferri e l’Assessore alla Sicurezza Antonio Labianco. Avremmo potuto disporre la delocalizzazione del mercato cittadino in via Santa Liberata per aumentare gli spazi, sarebbe stata una scelta molto più semplice, ma il commercio del centro storico vive della permeazione di commercio al dettaglio, pubblici esercizi e commercio ambulante. Abbiamo quindi lavorato per garantire dalla prossima settimana, in accordo con l’associazione di categoria, la presenza in centro storico, e riteniamo questo risultato premiante per l’intera cittadinanza”.

In questo periodo di emergenza, con le modalità di svolgimento contingentate, è confermato invece lo svolgimento del Mercato Contadino in Piazza Rocca. Per quest’ultimo, il rientro in Piazza Guercino sarà valutato nelle prossime settimane, in caso di un rilassamento delle regole.”