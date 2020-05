“I love De Sade” : a fine maggio il nuovo libro di Mauro Mazzoni

Visite: 19

Uscirà a fine maggio il nuovo libro di Mauro Mazzoni, scrittore di San Giorgio di Piano e stimato psicologo psicoterapeuta, membro didatta del C.I.S. Centro italiano di Sessuologia, rinnovando quindi la collaborazione con la casa editrice Freccia D’oro. In “I love De Sade” Mauro abbandona le atmosfere storiche della Francia di Luigi XIV per gettarsi in una Ferrara piena e formicolante di sogni. È la città dei parchi e dei chioschi dove un tempo suonavano le orchestrine. È la città dell’arte, una città di vita, splendente di una sua propria luce nelle albe vigorose e nei suoi tramonti d’oro e di opale sul castello. Ma verso il mezzogiorno è come tante città vivaci; distratta. Sono quelli i momenti in cui le donne escono per fare la spesa, in vista non solo della cena quanto anzitutto del pranzo. L’ora del buon pane, dei formaggi, della carne, delle cipolle e dei cardi e anche nei quartieri che circondano il centro storico, la gente emersa dai negozi e dagli uffici per la spesa o una breve pausa caffè, presta ben poca attenzione a ciò che accade attorno.

Una città che viene sconvolta da alcuni orrendi delitti sui quali è chiamata ad indagare la vice commissario Camilla de Laurentis.

Un giallo quindi contemporaneo che terrà il lettore avvinghiato alle pagine fino alla soluzione del caso.