SOLIDARETÀ: IL PRESIDENTE DI CARICENTO PALLOTTA E IL SINDACO DI CENTO TOSELLI CONSEGNANO I SANIFICATORI ACQUISTATI CON LA DONAZIONE DELLA CASSA

Questa mattina la consegna al Pronto Soccorso di Cento. Le macchine serviranno per disinfettare ambienti e superfici prevenendo la diffusione del virus Covid-19

Questa mattina il Presidente della Cassa di Risparmio di Cento Giuseppe Pallotta e il Sindaco di Cento Fabrizio Toselli hanno consegnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento uno dei sanificatori acquistati grazie alla donazione della Cassa di Risparmio di Cento.

Ad inizio aprile, infatti, la Cassa aveva destinato un contributo di 30 mila euro al Comune di Cento con l’obiettivo di sostenere l’Amministrazione locale nella lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Dopo attenta valutazione il Comune ha deciso di impiegare la donazione nell’acquisto di macchinari finalizzati alla sanificazione degli ambienti e di 5000 mascherine che sono già state consegnate al personale sanitario dell’Alto Ferrarese.

Una macchina sanificatrice sarà posizionata in Pronto Soccorso a Cento, mentre l’altra sarà utilizzata dal Centro Coccinella Gialla e dalla Fondazione Zanandrea. La Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis”, che aveva già provveduto all’acquisto del macchinario, sarà invece rimborsata della spesa effettuata.

Durante la consegna avvenuta stamani, oltre al Presidente Pallotta e al Sindaco Toselli erano presenti anche i Consiglieri di Caricento Mauro Cremonini e Giorgio Garimberti, l’Assessore alla Cultura Elena Melloni che ha coordinato l’acquisto delle strumentazioni, la Direttrice del Distretto Ovest Dott.ssa Annamaria Ferraresi, il Responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento Dott. Daniele Cariani e il Responsabile del 118 di Ferrara Dott. Flavio Ferioli.

“ Siamo lieti che il contributo della Cassa sia stato destinato all’acquisto di queste macchine che consentono di svolgere un’operazione fondamentale per prevenire la diffusione del virus – ha commentato il Presidente di Caricento, Giuseppe Pallotta – Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale sanitario che è rimasto in prima linea per affrontare l’emergenza dimostrando un altissimo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e della comunità ”

“ Ringrazio la Cassa di Risparmio di Cento che con questa iniziativa si dimostra ancora una volta molto vicina al territorio e a tutte le sue strutture – ha dichiarato il Sindaco di Cento, Fabrizio Toselli – Consegnare questa macchina oggi è un segnale importante nei confronti dell’ospedale e della comunità, pertanto siamo molto contenti della collaborazione che prosegue con la Cassa ”

“ Sono molto soddisfatto della donazione della Cassa che riscontra un’esigenza importante dell’ospedale, ovvero quella di sanificare anche i mezzi in maniera veloce e capillare. Grazie a questa macchina riusciremo a igienizzare un mezzo in soli 10 minuti, mentre prima manualmente ci occorrevano fino a 30 minuti. Ringrazio quindi la Cassa e il Comune – ha concluso il Responsabile del 118, Dott. Flavio Ferioli– per la donazione di questa macchina che rimarrà a disposizione dell’Ospedale di Cento.”