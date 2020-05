AVIS E COMMERCIANTI: Cento ‘non molla’

Visite: 28

Dal 2015 a questa parte, in questo periodo, AVIS Cento sarebbe stata indaffaratissima ad organizzare la 6° edizione del Cento Street Festival insieme ai Commercianti del Centro ed all’Amministrazione Comunale. La nota situazione Covid 19 ci ha però costretti a cancellare questa importante manifestazione ed a riorganizzare anche la nostra attività Associativa.

I Commercianti di Cento stanno faticosamente riaprendo le loro attività ed a loro va il nostro più caloroso in bocca al lupo e la nostra solidarietà. Ritorneremo a collaborare appena sarà possibile e quando ci saranno le condizioni per “sognare in grande” per il bene della nostra amatissima Cento.

Avevamo pensato di organizzare con la Polisportiva Centese la 1° edizione della “run 5.30” a Cento per il 12 giugno, ma ovviamente anche questa non è possibile svolgerla.



Nel frattempo la raccolta di sangue presso il Punto di Raccolta in Viale Jolanda 13/a continua come da calendario e con le nuove indicazioni di sicurezza che prevedono fra l’altro la prenotazione obbligatoria, possibile sia online su www.avis100.it che telefonica al 339 8596316. Come AVIS desideriamo evidenziare ancora una volta l’importanza della donazione del sangue come gesto di solidarietà salvavita ed invitiamo le persone, che sono in buona salute, a responsabilizzarsi in questo senso.

Ricordiamo inoltre che la donazione di plasma si esegue presso l’Avis a Ferrara su prenotazione 0532 209349 int.3.

#nonmolliamoproprioora!

Le prossime mattine di donazione a Cento a maggio sono: venerdì 29 – sabato 30

Per le date successive consultate il nostro sito www.avis100.it o la nostra pagina facebook.