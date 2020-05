FINALE EMILIA: Aggressione in pieno centro, ferito al collo un 54enne

Visite: 102

Ieri mattina alle ore 9:00 a Finale Emilia in un parco pubblico nella via Cavour, un operaio 54enne, mentre percorreva a piedi un vialetto, è stato raggiunto da un individuo sconosciuto e coperto con una felpa, che lo ha ferito superficialmente al collo, fuggendo via e facendo perdere le tracce. Immediati i soccorsi del 118 e il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Carpi che stanno indagando.