L’editoriale – Di Giuliano Monari: Lo sbarco dei Mille … ah no, dei 60.000

Ennesimo ‘parto’ dei nostri fantastici politici da bar: reclutati 60.000 assistenti civici per il controllo delle disposizioni dei ‘semplicissimi’ DPCM. Quando l’ho letta, la notiziona, credevo nel solito refuso giornalistico, invece, taaac … ecco serviti, anzi, reclutati, i controllori delle mitiche disposizioni del premier. Ma la domanda è d’obbligo: considerate le disposizioni niente affatto semplici dei decreti, i 60.000 saranno formati adeguatamente? E poi, queste truppe d’assalto anti-assembramento chi li controllerà? O saranno ‘super-legge’? Avanti di questo passo prevedo uno stato di polizia con tutti contro tutti, un “O.K. Corral” in salsa italiana con chi controlla e chi è controllato a guardarsi le spalle … “chi fa la spia non è figlio di Maria” …. Dovevamo essere migliori dopo questa pandemia, saremo più cattivi e più disperati. Ecco come saremo. “Gli italiani si sono dimostrati coscienti e disponibili ad ottemperare a tutte le disposizioni in materia di salute pubblica” tuonala il ‘pime minister’ nel suo solito soliloquio televisivo all’ora di cena: e per fortuna. Se poi fossero stati dei ‘cattivi’ ragazzi, a ‘sto punto, cosa avrebbe arruolato, l’Esercito della Salvezza? O forse le forze speciali? Ai posteri l’ardua sentenza.