LETTERA AL DIRETTORE: La passerella infinita sul Reno

Visite: 81

Egregio direttore. Leggo dalla stampa che la Regione sta lavorando per implementare le misure a favore della mobilità sostenibile ed in particolare della ciclabilità. Grande notizia. Vengono finanziati interventi per la costruzione di piste ciclabili ed in effetti chiunque di noi abbia la fortuna di doversi spostare per lavoro verso Bologna vede che vanno avanti a spron battuto lavori di realizzazione di piste ciclabili (più o meno utili vista la viabilità secondaria già di fatto adibita a ciò)Si arriva fino al ponte vecchio e poi..E poi da un anno la passerella installata nel 1995 è inagibile. Pericolante addirittura.e così si è pensato di usare metà ponte vecchio per permettere il transito a ciclisti e pedoni. Cosa si è fatto in questi mesi? Da cittadini pendolari non vorremmo che la pandemia diventasse una scusa per non agire mai. A che punto siamo?

Lettera firmata