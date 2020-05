“PONTEVECCHIO, BUON COMPLEANNO AL CANTIERE MAI PARTITO!” E’ Piero Lodi a puntare il dito sul cantiere infinito della ‘passerella’

Visite: 201

Tutti i compleanni vanno festeggiati, anche quelli amari come questo. È passato, senza nemmeno una candelina, il primo compleanno della chiusura del PONTE VECCHIO e del relativo semaforo. E’ Piero Lodi che spiega come “12 MESI ESATTI E I LAVORI NON SONO NEMMENO COMINCIATI. Anzi, a quanto risulta non sono nemmeno stati affidati. Mettiamo subito le mani avanti: IL COVID in questa faccenda NON C’ENTRA davvero NULLA. La malattia, anzi la pandemia, non ha mai bloccato gli iter amministrativi. Anzi: si sarebbe potuto approfittare del momento di pausa forzata dei cantieri per aggiudicare i bandi e predisporsi ad iniziare l’opera pubblica. Opere pubbliche che sono già consentite, DPCM alla mano, da alcune settimane. Insomma sono passati 12 mesi e ancora non si è nemmeno iniziato a ripristinare la passerella. Il lockdown ha avuto se non altro, magrissima consolazione, l’effetto di ridurre il traffico e il conseguente disagio delle code per valicare il fiume Reno. Ora nella Fase 2 con la ripartenza il disagio torna a farsi pressante. Mai- chiosa Piero Lodi – a memoria d’uomo si è assistito ad un cantiere programmato così mal gestito”.

