PIEVE DI CENTO: Con il ‘kit’ per la pesatura ed il confezionamento di droga e tanti soldi in contanti a casa, arrestato un 20enne

Il ritrovamento di 15mila euro in contanti, quasi 200 grammi di marijuana e hashish, materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente, hanno confermato le ipotesi dei carabinieri che stavano indagando su di un soggetto 20enne di Pieve di Cento. Così il personale dell’Arma ha arrestato il 20enne, cittadino romeno, durante una perquisizione domiciliare. Un intervento delle forza dell’ordine che si è reso necessario al termine di un’indagine dei militari stessi che sono stati impegnati per risalire ai fornitori di droga che gravitano nella “Bassa Bolognese”.