Il Generale di Divisione Claudio Domizi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri

Nella mattinata odierna il Generale di Divisione Claudio Domizi, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, dopo essere stato ricevuto da S.E. il Prefetto di Ferrara dr. Michele Campanaro, si è recato presso il locale Comando Provinciale dei Carabinieri per salutare una rappresentanza di militari in vista del suo imminente trasferimento quale prossimo Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. L’incontro è stato l’occasione non soltanto per ringraziare l’Arma estense per l’impegno e la dedizione profusi durante il suo mandato, specialmente nel recente periodo di emergenza sanitaria, ma anche per consegnare quattro Medaglie Mauriziane (ai Luogotenenti dei Carabinieri Giammetta Felice, Longo Abramo, Gallina Roberto e Vinciguerra Antonio) ed una Medaglia d’Argento di Lungo Comando al Maggiore dei Carabinieri Marco Uguzzoni.