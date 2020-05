PIEVE DI CENTO: Mercato settimanale e ristorazione, le novità

Visite: 81

Si comunica che DAL 29 MAGGIO entreranno in vigore due importanti novità relative al MERCATO SETTIMANALE e al CONSUMO DI CIBO E BEVANDE nei locali:

MERCATO SETTIMANALE: da VENERDI’ 29 MAGGIO il mercato TORNERÀ NELLA SUA SEDE ABITUALE ovvero piazza Andrea Costa e le vie principali del centro storico, consentendo così un ulteriore passo nel ritorno alla normalità. Abbiamo fatto questa scelta perchè siamo certi che grazie alla collaborazione di tutti e grazie all’aiuto di polizia locale e volontari si riuscirà a garantire il rispetto delle norme di sicurezza: dal mantenimento delle distanze all’uso della mascherina.Preghiamo i clienti di rimanere nell’area di mercato solo per il tempo necessario al completamento degli acquisti.

Ricordiamo che sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione dalle ore 06.00 alle ore 15.00 in via Gramsci, Piazza Andrea Costa, Via G.B. Melloni, via Garibaldi fino all’intersezione con via Risorgimento, via Matteotti dall’intersezione con via San Carlo.

SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE IN BAR E RISTORANTI: da domani venerdì 29 maggio sarà VIETATO CONSUMARE CIBO E BEVANDE IN PIEDI nei pressi dei locali, sarà consentita la consumazione solo ai clienti seduti ai tavoli. Per aumentare il numero di consumazioni verrà consentito ai locali, qualora le condizioni lo consentano, di ampliare gratuitamente la propria superficie.Dobbiamo essere consapevoli di essere ancora in emergenza, e siamo certi che grazie alla responsabilità e allo sforzo di tutti sarà possibile preservare la sicurezza e la salute pubblica e uscire da questa fase nel modo migliore e più rapido possibile.

