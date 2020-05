Polisportiva Centese: si riparte

Visite: 15

“Non sara’ come prima, ma ci proviamo” questo e’ il progetto presentato al Comune di Cento che sta’ portando avanti il settore atletica della Polisportiva Centese con la riapertura dei corsi per i ragazzi.

Nel rispetto delle normative in tema di contenimento del coronavirus-19, sono riprese le attivita’ di atletica leggera all’interno del campo di atletica di Cento. E’ stato approntato un apposito protocollo che prevede tra l’altro: gel igienizzante all’entrata, numero limitato di ragazzi per istruttore, spogliatoi chiusi, servizi aperti, obbligo di mascherina nel transito della struttura ed altri punti, meglio indicati all’ingresso.

E’ un forte segnale che la Polisportiva vuol dare a tutti quei ragazzi che fino ad ora sono stati obbligati a restare a casa e potersi ” sgasare” all’aria aperta, in tutta sicurezza; sara’ sicuramente un momento di grande svago e serenita’ .

Per maggiori informazioni ci si puo’ recare direttamente all’impianto aperto tutti i giorni dal lunedi’ al venerdi dalle 17,00 alle 19,30; oppure al 3801561201- Lucia

