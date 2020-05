PRATICHE EMERGENZA COVID, CARICENTO: 1900 RICHIESTE DI MORATORIA, PIU’ DI 200 MILIONI DI EURO DI RATE SOSPESE Già erogati 8,8 milioni di euro alle imprese in difficoltà

Visite: 16





Prosegue l’intenso lavoro della Cassa di Risparmio di Cento nella lavorazione delle pratiche relative all’emergenza Covid-19.

Ad oggi la Banca ha ricevuto 1900 richieste di sospensione di rate relative a mutui e prestiti presentate da famiglie, imprese, liberi professionisti o lavoratori autonomi che si sono trovati in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19.

“ Il totale delle rate che abbiamo congelato sinora ammonta a più di 200 milioni di euro, ma le domande continuano ad arrivare – ha spiegato il Direttore Generale di Caricento, Ivan Damiano – La task force dedicata all’elaborazione delle pratiche sta lavorando rapidamente, i clienti possono contare su Caricento ”

Per quanto riguarda le domande di finanziamento sotto ai 25 mila euro, da quando sono cominciate le erogazioni durante la prima settimana di maggio, la Cassa ha liquidato 8,8 milioni di euro.

Infine, proseguono le erogazioni sugli anticipi della cassa integrazione che per il momento sono stati liquidati a 145 clienti della Cassa.

