CENTO: Nasce un nuova Proloco ‘del Gambero’

Si terrà in forma telematica sulla piattaforma Go To Meeting l’assemblea costituente della nuova Pro Loco del Gambero di Cento il prossimo 3 giugno alle ore 20,00

Come previsto dalle direttive dell’Unpli, alla quale la nuova pro loco sarà affiliata, l’assemblea si svolgerà in maniera telematica (stante le disposizioni sul contenimento del covid19) al seguente link https://global.gotomeeting.com/join/391926837.

“Quella che andremo a formare – spiega Angelo Rausa, fra i soci fondatori – sarà una nuova realtà territoriale che lavorerà in sinergia – tiene a precisare – con tutte le realtà associative e commerciali del nostro territori. Naturalmente speriamo – conclude – in una proficua e duratura collaborazione con le altre pro loco del nostro comune e dei comuni vicini”

Successivamente sarà eletto il primo direttivo che al proprio interno poi nominerà il Presidente e conferirà gli incarichi sociali

