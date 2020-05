CENTO: Lutto per la morte di Alessio Rizzuti a soli 18 anni

Visite: 1244

LA COMUNITA’ SCOLASTICA SI STRINGE AL DOLORE DELLA FAMIGLIA DEL NOSTRO ALESSIO RIZZUTI

Oggi la comunità scolastica dell’Isit Bassi Burgatti ha appreso la triste notizia della scomparsa prematura del nostro studente Alessio Rizzuti. Ci stringiamo alla famiglia nel dolore per la grave perdita. Esprimono vicinanza e profondo cordoglio i compagni della classe 5C, i docenti e tutto il personale della scuola. Alessio sarà ricordato per sempre con tanto affetto e conserverà un posto speciale nel cuore di tutti noi. Il Dirigente Annmaria Barone Freddo

