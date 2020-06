FINALE EMILIA: Aggredisce il rivale in amore in un parco, arrestato

Visite: 40

Ha sorpreso il rivale in amore in un parco pubblico ed ha tentato di ucciderlo con cutter, per fortuna senza riuscirci. Una furia incontrollata che ha offuscato la mente dell’autore dell’assurdo gesto.

È quello che è successo in un’area verde di Finale Emilia, nel modenese, dove un pizzaiolo di 50 anni, residente a Reno Centese, è stato arrestato grazie alle operazioni della Compagnia dei Carabinieri di Carpi, agli ordini del comandante Alessandro Iacovelli.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri e del pm Giuseppe Amara della Procura di Modena, alla base del tentato omicidio ci sarebbe quindi un movente passionale. L’uomo avrebbe avvicinato e sorpreso un 54 enne del posto, con l’intenzione di sgozzarlo all’istante. L’aggressore, per non dare nell’occhio si era vestito da atleta.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, quindi, dietro la follia del gesto ci sarebbe una donna. L’aggressore adesso si trova in stato di fermo. Fondamentale, per la sua individuazione, è stata la ricostruzione degli spostamenti attraverso le telecamere del luogo, oltre alla preziosa testimonianza di un passante che ha assistito alla scena e riconosciuto l’individuo.

