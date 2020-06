Poggio Renatico: Arrestata una 20enne rumena accusata di furto aggravato

Visite: 601

Ieri a Poggio Renatico i militari dei Comandi Stazione Carabinieri diPoggio Renatico e di Bondeno traevano in arresto, per il reato di“furto aggravato”: D.R.M. ,nata in Romania nel 2000, residente a Bologna, pregiudicata. Lagiovane nel corso della mattinata, dopo essersi introdottaall’interno dell’esercizio commerciale “Tigotà” di viadell’Artigianato, si impossessava di numerosi articoli da toelettaper un valore complessivo di circa 110€, che occultava all’internodi una borsa. La refurtiva, recuperata a seguito di una perquisizionepersonale operata dai militari, prontamente intervenuti susegnalazione del personale addetto alla vigilanza, veniva restituitaall’avente diritto. L’arrestata, al termine delle formalità dirito, veniva rimessa in libertà ex art.121 delle Disposizioni diAttuazione del C.P.P. in aderenza alle disposizioni impartitedall’Autorità Giudiziaria

,nata in Romania nel 2000, residente a Bologna, pregiudicata. Lagiovane nel corso della mattinata, dopo essersi introdottaall’interno dell’esercizio commerciale “Tigotà” di viadell’Artigianato, si impossessava di numerosi articoli da toelettaper un valore complessivo di circa 110€, che occultava all’internodi una borsa. La refurtiva, recuperata a seguito di una perquisizionepersonale operata dai militari, prontamente intervenuti susegnalazione del personale addetto alla vigilanza, veniva restituitaall’avente diritto. L’arrestata, al termine delle formalità dirito, veniva rimessa in libertà ex art.121 delle Disposizioni diAttuazione del C.P.P. in aderenza alle disposizioni impartitedall’Autorità Giudiziaria

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento