DONAZIONE DI 150 CUFFIE ARTIGIANALI ALL’OSPEDALE DI CENTO

Chiara, Danila, Cristina e Simona sono quattro giovani sarte professioniste che hanno reso unico il loro lockdown scegliendo di dedicare questo periodo di stop lavorativo al sostegno del personale sanitario. Così, nelle settimane di chiusura della propria azienda di Argelato, si sono comunque sedute alla macchina da cucire e con esperienza, manualità e buon cuore hanno trasformato i loro scampoli di tessuto in 150 cuffie. L’Azienda USL di Ferrara ringrazia le ragazze che in maniera totalmente volontaria e gratuita hanno messo a disposizione se stesse, la propria professionalità ed il proprio tempo per essere vicini al SS.Ma Annunziata ed ai suoi professionisti.

