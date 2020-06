IL VIDEO RACCONTO DEL SERVIZIO 118 DELL’AUSL FERRARA SULLE NOTE DI LUCIANO LIGABUE

Visite: 22





Un nuovo progetto degli instancabili professionisti del soccorso dell’emergenza territoriale 118 Ferrara, per raccontare alla popolazione il loro servizio. Ciò attraverso un video in grado di mantenere la serietà, la credibilità e la professionalità che questo servizio e tutta l’AUSL cercano da sempre di infondere ai cittadini.

L’intento è quello di far conoscere il lavoro del 118, raccontandolo con gli occhi e la voce di chi vi lavora ogni giorno. Occhi che ad oggi sono gli unici segni riconoscibili tra di noi, quando indossiamo tute, mascherine, scudi facciali, che ci distinguono in ogni intervento, per infondere sicurezza e speranza. Far conoscere il loro impegno attraverso le loro mani: isolate dal mondo da un guanto, ma che riesce a trasmettere calore quando stringiamo la mano di un paziente o di un familiare, la loro mano sempre accompagnata dal loro sguardo.

Colonna sonora del girato “Urlando contro il cielo” di Luciano Ligabue, che senza esitazione ha acconsentito, promuovendo il video anche sui social attraverso il “LigaChannel News”.

Il video è disponibile on line sulla pagina facebook istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara: https://www.facebook.com/AUSLFe

